Сын продолжил династию, а она осталась верна его отцу: как живет актриса Ирина Линдт

Ирине Линдт исполнилось 52 года. Сегодня она играет в театре и появляется на телевидении. В эфире телеканала «Россия» актриса призналась, что до сих пор хранит верность своей главной любви — Валерию Золотухину, а о новом замужестве даже не думает.