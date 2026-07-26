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Сын продолжил династию, а она осталась верна его отцу: как живет актриса Ирина Линдт

Сын продолжил династию, а она осталась верна его отцу: как живет актриса Ирина Линдт

Ирине Линдт исполнилось 52 года. Сегодня она играет в театре и появляется на телевидении. В эфире телеканала «Россия» актриса призналась, что до сих пор хранит верность своей главной любви — Валерию Золотухину, а о новом замужестве даже не думает.

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