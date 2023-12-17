19 декабря пройдет общественное обсуждение с активной молодежью и творческим сообществом по благоустройству мемориала «Красная Талка» Центр территориального развития приглашает поучаствовать в важном обсуждении о будущем знакового для города Иваново места.
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