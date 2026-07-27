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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЭСК решила, что Буланов правильно не удалил Соболева в 1-м тайме Суперкубка и назначил пенальти в ворота «Спартака» на 94-й минуте

ЭСК согалсилась с двумя решениями арбитра Евгения Буланова в пользу «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 пен).

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