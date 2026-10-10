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Царьград

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Блогерша из Петербурга пыталась утопить сына после уксусной атаки

Блогерша из Петербурга пыталась утопить сына после уксусной атаки

В Санкт-Петербурге 41-летняя блогерша попыталась убить 12-летнего сына, заливая в рот уксус и оставив его в Дудергофском озере.

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