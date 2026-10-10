Блогерша из Петербурга пыталась утопить сына после уксусной атаки

В Санкт-Петербурге 41-летняя блогерша попыталась убить 12-летнего сына, заливая в рот уксус и оставив его в Дудергофском озере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Прощание с Лидией...
- АС Челябинец лишился...
- Г Прощание с Лидией...
Повесить "искуствоведку"!!!