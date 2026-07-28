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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Индикар» показал болид нового поколения 2028 года

Серия «Индикар» опубликовала изображения нового поколения машин, которое начнет выступать в чемпионате с 2028 года.

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