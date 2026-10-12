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"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении

"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении

На американском телевидении в эфире утреннего шоу Fox & Friends ведущие Брайан Килмид и Рейчел Кампос-Дафф поспорили из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа закупать российский дизель и его критики украинских ударов по российским НПЗ.

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