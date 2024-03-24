Начало судебного процесса над террористами: один из убийц был в Crocus City Hall 7 марта для подготовки к теракту

В преддверии судебного процесса над подозреваемыми в теракте в Crocus City Hall, новые шокирующие детали вспыли на поверхность: один из террористов был замечен на месте предстоящего преступления за несколько недель до атаки, 7 марта.
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