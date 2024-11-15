В Сириусе стартовал «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО

В четверг, 14 ноября, в Сириусе фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России и Министерством спорта России дал старт финальному Всероссийскому комплексному физкультурному мероприятию «Кубок Защитников Отечества».
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