Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Обезврежена шайка, выдававшая фальшивую регистрацию мигрантам: полицейские, педагоги, хозяева кварти

Обезврежена шайка, выдававшая фальшивую регистрацию мигрантам: полицейские, педагоги, хозяева кварти

В группу входили более 10 человекШайку злоумышленников, выдававших фиктивные свидетельства о регистрации в московском регионе, а также другие поддельные миграционные документы, обезвредили сотрудники полиции в подмосковной Балашихе.

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Комментарии
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анатолий андреев
Бляяяаа! Когда же их сажать начнут??  Есть власть в стране или нет??
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