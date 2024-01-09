Шейх ОАЭ публично поиздевался над Зеленским: в Киеве после этого признали, что их президент - политический труп

Зеленский довел Украину и себя до того, что они оба уже стали общемировыми мемами. Пока президент Украины надувает щеки и призывает европейцев и остальной западный мир преподать урок России, он уже становится посмешищем не только в России, но и в других странах, причем, на том же Западе.