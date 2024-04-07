Поклонники поддержали музыкантов группы «Пикник» после теракта в «Крокусе»

На официальной странице группы «Пикник», на несостоявшемся концерте которой в «Крокусе» произошел теракт, в соцсети «Вконтакте» 7 апреля появилось сообщение, в котором участники коллектива поблагодарили своих поклонников за поддержку.
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