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Топ-25 табу в употреблении пищи со всего мира, которые стоит запомнить

Топ-25 табу в употреблении пищи со всего мира, которые стоит запомнить

Как не попасть в неловкую ситуацию за едой во время путешествий или при общении с иностранцами. Начиная с просьбы добавить сыра в Италии до оставления еды на тарелке во Франции — ниже представлены двадцать пять странных, а порой и забавных табу в употреблении пищи со всего мира, которые вы должны запомнить.

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