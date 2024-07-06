Трейлер Асуны из Sword Art Online: Fractured Daydream Вслед за Кирито Dimps и Bandai Namco в трейлере ...

Трейлер Асуны из Sword Art Online: Fractured DaydreamВслед за Кирито Dimps и Bandai Namco в трейлере кооперативной экшен-RPG Sword Art Online: Fractured Daydream представили еще одного персонажа, без которого игре по франшизе не обойтись.
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