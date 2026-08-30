В Хевроне задержаны подозреваемые в убийстве молодого жителя Сильвана

В Хевроне завершилась спецоперация, в ходе которой были задержаны двое подозреваемых в резонансном убийстве 22-летнего Хусейна Иссы, совершённом 29 июня 2026 года в квартале Батн аль-Хава в Сильване, Восточный Иерусалим .