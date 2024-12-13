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Диетолог Королева: к новогодним застольям нужно подготовиться заранее

Диетолог Королева: к новогодним застольям нужно подготовиться заранее

Новогоднее застолье традиционно включает в себя много тяжелых блюд с большим количеством майонеза. Они могут сильно нагрузить пищеварительную систему, а в сочетании со спиртным привести к изжоге и обострению заболеваний ЖКТ.

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