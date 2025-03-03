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Закон, порядок, государство

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В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь на дороге

25 февраля на 962 км автодороги «Сургут-Салехард» экипаж ДПС обратил внимание на грузовой автомобиль, съехавший с проезжей части.

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