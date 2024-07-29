🗣В центре Евпатории разрушается памятник архитектурного наследия Дом построили в 1912 году. С тех пор капитально не ремонтировали.
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🗣В центре Евпатории разрушается памятник архитектурного наследия Дом построили в 1912 году. С тех пор капитально не ремонтировали.