В Steam вышла фантастическая игра с открытым миром, в которой есть более 10 тыс г...

В Steam вышла фантастическая игра с открытым миром, в которой есть более 10 тыс головоломокКомпания-издатель Behaviour Interactive и студия-разработчик Lunarch выпустили в Steam новую фэнтезийную игру с открытым миром под названием Islands of Insight.
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