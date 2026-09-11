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Орлов о негативе к судейству игр «Зенита»: «Это предвзятость, порожденная завистью. Почему не назначили пенальти за удар в лицо Соболева в матче с ЦСКА?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об оценках судейства матчей «Зенита». - ЭСК согласилась с вашей оценкой эпизода в Воронеже.

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