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ИА Регнум

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Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но СВО останавливать не будет

Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но СВО останавливать не будет

Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать СВО на это время не будет. Об этом 12 сентября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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