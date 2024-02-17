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Тренер "ПСЖ" Энрике отказался комментировать информацию об уходе Мбаппе

Тренер "ПСЖ" Энрике отказался комментировать информацию об уходе Мбаппе

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что он не станет комментировать информацию о вероятном уходе нападающего Килиана Мбаппе до официального соглашения между всеми заинтересованными сторонами.

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