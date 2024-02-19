Хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Неожиданная ракетная атака на второе судно, следовавшее в Индию и перевозившее российскую нефть, всего через три недели после первого инцидента, осложнила положение нефтеперерабатывающих предприятий в Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии