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Израильские эксперты предлагают нанести ракетные удары по хуситам в портах Йемена после появления кадров с захватом судна Galaxy Leader

Израильские эксперты предлагают нанести ракетные удары по хуситам в портах Йемена после появления кадров с захватом судна Galaxy Leader

В израильском экспертном сообществе обсуждается вопрос защиты коммерческих судов, следующих в единственный порт Израиля на Красном море – Эйлат и из этого порта.

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