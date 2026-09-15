РЖД зафиксировала рост перевозок по коридору "Север - Юг" на 33,3%

Объем грузоперевозок по международному коридору "Север - Юг" в августе 2026 года достиг 1,1 млн тонн, увеличившись на 33,3% по сравнению с прошлым годом.
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