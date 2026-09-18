МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Европа демонстрирует двойные стандарты, не реагируя на нарушение прав человека экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул, незаконно посаженной в тюрьму.
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