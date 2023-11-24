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Врач назвала ускоряющие старение продукты

Врач назвала ускоряющие старение продукты

Не существует продуктов питания, которые должны быть полностью исключены из рациона. Однако ряд продуктов всё-таки рекомендуется употреблять в меру, так как в избыточных количествах они могут способствовать повреждению клеток и тем самым потенцировать старение.

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