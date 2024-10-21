Он показал готовность пожертвовать страной и ее жителями ради Запада Ситуация в Курской области наглядно продемонстрировала отсутствие у Владимира Зеленского какого-либо полководческого таланта, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по Украине.
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