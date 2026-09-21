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Царьград

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Спасатели нашли пропавших супругов у источников на Камчатке

Спасатели нашли пропавших супругов у источников на Камчатке

На Камчатке супруги пропали во время поездки к Тимоновским источникам 18 сентября. Спасатели выехали на поиски, но помощь не понадобилась: пара сама связалась с родными.

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