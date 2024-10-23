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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Роль счастливых интимных партнеров в снижении уровня стресса у пожилых людей — исследование

Новое исследование, проведенное Калифорнийским университетом (University of California) в Дэвисе, показало, что наличие счастливых интимных партнеров способствует улучшению эмоционального состояния и снижению уровня стресса, особенно у пожилых людей.

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