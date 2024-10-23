Роль счастливых интимных партнеров в снижении уровня стресса у пожилых людей — исследование

Новое исследование, проведенное Калифорнийским университетом (University of California) в Дэвисе, показало, что наличие счастливых интимных партнеров способствует улучшению эмоционального состояния и снижению уровня стресса, особенно у пожилых людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии