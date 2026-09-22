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Зеленский снова предложил перемирие по всему фронту для начала переговоров

Зеленский снова предложил перемирие по всему фронту для начала переговоров Зеленский снова предложил перемирие, причём без всяких условий.

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