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В Перми завершился отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета России

В Перми завершился отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета России

На протяжении трех дней лучшие спортсмены из следственных управлений по Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областям, республикам Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашской и Удмуртской республикам Следственного комитета России принимали участие в отборочном этапе Всероссийской спартакиады СК РФ, сражаясь за возможность представлять свой регион на заключительном этапе.

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