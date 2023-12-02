Константин Богомолов пожелал Валерию Гергиеву терпения и сил на посту гендиректора ГАБТ

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов пожелал Валерию Гергиеву, назначенному на пост гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, терпения и сил.
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