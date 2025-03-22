Стакан воды и красная свеча: астрологи назвали эффективные ритуалы по привлечению денег для каждого знака

Главное — ничего не перепутать, призывая на помощь магические силы. Свечи. freepik.com Если вы удивляетесь, почему кому-то удается путем нехитрых ритуалов перехватить и направить в свою жизнь финансовые потоки, а кому-то это не под силу, знайте, что существуют несложные ритуалы, выполняя которые, можно попытаться изменить вашу картину мира.