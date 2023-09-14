Новые санкции ЕС в отношении России вызывают недоумение и неясности Елена ГалицкаяЕвропейская комиссия (ЕК) внесла новые уточнения в нормы санкционного законодательства, касающиеся Российской Федерации, что вызвало множество вопросов и недоумений.
Новые санкции ЕС в отношении России вызывают недоумение и неясности Елена ГалицкаяЕвропейская комиссия (ЕК) внесла новые уточнения в нормы санкционного законодательства, касающиеся Российской Федерации, что вызвало множество вопросов и недоумений.
Свежие комментарии