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Царьград

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SpaceX потеряла космический корабль Starship во время испытательного полёта

SpaceX потеряла космический корабль Starship во время испытательного полёта

Ракета-носитель взорвалась на девятой минуте после запуска. Илон Маск назвал причиной утечку кислорода или топлива.

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