В Восточной конференции всего две команды имеют положительный баланс побед и поражений после матчей 4 ноября

По итогам матчей 4 ноября всего две команды Востока имеют положительный баланс побед и поражений. «Кливленд» стартовал с результатом 8-0, «Бостон» – с 7-1.
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