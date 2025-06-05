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«Эдмонтон» победил, несмотря на спорное решение судей. Еще и отыгрались с 1:3!

«Эдмонтон» победил, несмотря на спорное решение судей. Еще и отыгрались с 1:3!

Канадский характер. «Эдмонтон» вытащил первый матч финала Кубка Стэнли (4:3 ОТ). «Флорида» упустила преимущество в две шайбы и впервые за три розыгрыша плей-офф проиграла, ведя в счете после первого или второго периода.

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