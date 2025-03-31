Эксперт Абакумова дала советы, как правильно собирать чемодан в путешествие

Путешествие — это целая жизнь, и для комфорта нужно заранее продумать, что взять с собой. Многие ошибочно считают, что всё необходимое не поместится в чемодан, но большинство вещей остаются лишними, как рассказала РИАМО Дарья Абакумова, эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours.
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