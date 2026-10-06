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Джерси с автографами Овечкина, Панарина, Василевского, Баркова и Капризова появились в новом аукционе от фонда Сергачева «Сектор 98» и Fan’s Dream

На аукцион выставлены джерси с автографами Артемия Панарина («Лос Анджелес»), Андрея Василевского («Тампа»), Александра Баркова («Флорида»), Матвея Мичкова («Филадельфия»), Вадима Шипачева («Салават Юлаев»), Михаила Мальцева («Спартак»), а также кепка и карточка Михаила Сергачева («Тампа»).

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