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Царьград

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Вучич обвинил Запад в попытке свергнуть его через протесты

Вучич обвинил Запад в попытке свергнуть его через протесты

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны стремились к его свержению, чтобы поставить более удобного им политика.

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