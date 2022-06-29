Отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота принимает участие в экспедиции Русского географического общества к Курильским островам

Отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота принимает участие в экспедиции Русского географического общества к Курильским островам

На борту спасательного судна «Игорь Белоусов» находится обитаемый подводный аппарат «C-Explorer 3.11», с применением которого будет проводится дообследование донной поверхности вблизи Матуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх