Монах Степанов ответил, куда попадает душа усопшего после Страшного суда

Верующие люди считают своим долгом молиться за душу усопшего. Таким образом живущий на земле человек пытается вымолить грехи умершего и сделать все возможное, чтобы душа попала в рай, передает ИА «Кулик».
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