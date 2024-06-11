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Монах Степанов ответил, куда попадает душа усопшего после Страшного суда

Монах Степанов ответил, куда попадает душа усопшего после Страшного суда

Верующие люди считают своим долгом молиться за душу усопшего. Таким образом живущий на земле человек пытается вымолить грехи умершего и сделать все возможное, чтобы душа попала в рай, передает ИА «Кулик».

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