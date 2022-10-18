Журнал «Профиль»

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Глава МАГАТЭ допустил достижение соглашения по ЗАЭС до конца 2022 года

Глава МАГАТЭ допустил достижение соглашения по ЗАЭС до конца 2022 года

Диалог с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошел конструктивно, что дает надежду на достижение соглашения о порядке обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до конца 2022 года.

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