Глава МАГАТЭ допустил достижение соглашения по ЗАЭС до конца 2022 года

Диалог с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошел конструктивно, что дает надежду на достижение соглашения о порядке обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до конца 2022 года.
Диалог с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошел конструктивно, что дает надежду на достижение соглашения о порядке обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до конца 2022 года.
Свежие комментарии