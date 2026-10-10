Сыновья-двойняшки Эмина Агаларова в 17 лет зарабатывают сами: как певец растит четверых детей

Сыновьям Эмина Агаларова Али и Микаилу по 17 лет, и оба уже открыли собственные заведения — каждый со своим подходом к делу.
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