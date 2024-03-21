Стал известен актёрский состав и композитор Marvel 1943: Rise of Hydra Разработчики из ...

Стал известен актёрский состав и композитор Marvel 1943: Rise of HydraРазработчики из студии Skydance New Media поделились подробностями об актёрском составе Marvel 1943: Rise of Hydra, а также сообщили, что музыку для проекта напишет отмеченный наградами композитор.
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