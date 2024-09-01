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«Бои были очень жестокими» 10 лет назад наступил перелом в войне в Донбассе. Что вспоминают ополченцы о тех сражениях?

«Бои были очень жестокими» 10 лет назад наступил перелом в войне в Донбассе. Что вспоминают ополченцы о тех сражениях?

10 лет назад, в конце августа 2014 года, ополченцы замкнули кольцо вокруг небольшого города Иловайска и нанесли самое крупное поражение Вооруженным силам Украины за все время активных боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годах.

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