«Бои были очень жестокими» 10 лет назад наступил перелом в войне в Донбассе. Что вспоминают ополченцы о тех сражениях?

10 лет назад, в конце августа 2014 года, ополченцы замкнули кольцо вокруг небольшого города Иловайска и нанесли самое крупное поражение Вооруженным силам Украины за все время активных боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годах.
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