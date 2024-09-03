Как резиденты московского центра "Феникс" помогают участникам СВО

Резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" помогают участникам СВО и членам их семей. Центр, который объединил представителей власти и предпринимателей, открылся в августе 2023 года на территории ВДНХ (павильон № 37).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии