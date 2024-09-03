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Как резиденты московского центра "Феникс" помогают участникам СВО

Как резиденты московского центра "Феникс" помогают участникам СВО

Резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" помогают участникам СВО и членам их семей. Центр, который объединил представителей власти и предпринимателей, открылся в августе 2023 года на территории ВДНХ (павильон № 37).

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