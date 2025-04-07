В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в 1941 году подлодку

Военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Второй мировой войны субмарину типа «Малютка», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.