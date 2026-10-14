В Казахстане с 1 июля 2027 года введут обязательное электронное разрешение на въезд для иностранцев. Правительство страны приняло соответствующее постановление, сообщает Zakon.
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