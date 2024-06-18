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Вышли обзоры Qualcomm Snapdragon X: игровая производительность разочаровала Сегодня ...

Вышли обзоры Qualcomm Snapdragon X: игровая производительность разочаровала Сегодня ...

Вышли обзоры Qualcomm Snapdragon X: игровая производительность разочаровалаСегодня важный день для компаний Microsoft и Qualcomm, поскольку в продажу поступили первые ноутбуки, выполненные в рамках концепции Copilot Plus PC.

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